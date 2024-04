Desde que Salah regresó de la lesión, Liverpool ha ganado 6 partidos de 13 posibles y su influencia no está funcionando. Ante este panorama, Luis Díaz aparece como la figura emergente de Klopp y será clave que el colombiano pueda sentar su talento y hacerse mucho más importante en el habitual tridente de ataque. En la cancha, Lucho parece tener más momentos de gol y le compite a Salah por ese tentativo liderazgo en el ataque.

Ante esta crisis, aparece la figura de Luis Díaz como alguien relevante, incluso se podría decir que más que Mohamed Salah. El volante egipcio duró un buen tiempo lesionado del tendón de la corva en enero, cuando disputaba con su selección la Copa Africana de Naciones. Apenas en su regreso, no ha podido darle vuelta a las cosas, la jerarquía que inyectaba el africano ya no se nota en la cancha y eso parece que frustra al mismo futbolista, a Klopp y a la misma hinchada.

Por otra parte, vienen cambios. Los aires de salida de Mohamed Salah no paran y es confirmado que Jürgen Klopp no seguirá en la dirección técnica del Liverpool y le dará paso al neerlandés Arne Slot, quien tendrá la responsabilidad de colocar nuevamente a los ‘Reds’ con un título la próxima temporada.

Liverpool estaría viviendo un mar de crisis. En este mes de abril, el equipo rojo vivió un completo desastre en Europa, alejado de la pelea por el título de la Premier League y eliminado del torneo de la UEFA, además de quedar fuera de la FA Cup. Parece que el título de Carabao Cup no es suficiente para calmar una tensión interna que se ve a lo lejos.

