James Rodríguez sigue siendo tendencia en España y Colombia luego de haber fichado con Rayo Vallecano. Si bien, desde un inicio el entrenador dijo que lo iba a ir llevando de a poco, las rede sociales han hecho su efecto con los comentarios de los seguidores del ‘10’ y los hinchas del mismo club.

Polémica por la opinión de los hinchas de Rayo Vallecano sobre James Rodríguez

En el último partido del Rayo ante Atlético de Madrid que terminó 1-1 por la sexta fecha de la Liga de España, los hinchas ultras del equipo de Vallecas, les respondieron a quienes han pedido desde ya a James como titular. Los hinchas sacaron una bandera muy contundente que habla de los valores del club: “en Vallecas nadie es más que nadie”.

Esta frase la empezaron a replicar los hinchas españoles respondiéndole a los colombianos que invadieron las redes del club pidiendo a James. El debate ha sido una constante por estos días. Incluso, se le preguntó al técnico sobre los insultos recibidos por los hinchas que quieren a James en el 11 inicial.

Este martes, previo al partido contra Girona, los periodistas le preguntaron a Iñigo Pérez sobre su opinión ante los insultos recibidos por los seguidores de James, a lo que respondió que no sabía, pero que lo comprendía: “No (risas). Es la primera noticia que tengo. No sé si hay insultos hacia mi persona porque no alineo a un jugador, no me queda más remedio que comprenderlo”.

Además, agregó que aceptaba las críticas, pero que no influían en las decisiones de poner o no a un jugador: “Ya sabéis que no leo nada de redes sociales, lo siento mucho para la gente que se sienta a traicionada, si es así. Acepto las críticas, no puedo decir otra cosa, lo siento, ya está”.

Por otro lado, sobre los jugadores titulares y suplentes del Rayo Vallecano, dijo: “en un equipo como el de nosotros, debemos tener el mimo, el cuidado y la atención en aquel que no juega, por encima del que juega. El que juega está contento porque juega y tendrá que lidiar con si ha jugado bien o ha jugado mal, con la victoria o la derrota. Pero el que no juega, tiene ese añadido”.

