Respuesta contundente: Jürgen Klopp rechazó a un equipo luego de su salida de Liverpool

Desde su salida de Liverpool tras la pasada temporada, el nombre de Jürgen Klopp ha sido objeto de deseo en equipos de todo el mundo. Recientemente, desde la Selección de Alemania confesaron su interés en fichar al DT a mediano plazo. Ahora, el teutón ha dado su respuesta.

Jürgen Klopp anunció su retiro del fútbol luego de su salida de Liverpool. “¿Seré de nuevo entrenador? De momento lo descarto” fueron las palabras del DT en la conferencia de prensa posterior a su último partido en el banquillo de Anfield la temporada pasada.

Sin embargo, a pesar de esto, el entrenador está en la lista de interés de muchos clubes y selecciones de todo el mundo. Desde la Federación Alemana (DFB) han expresado su deseo de que el exentrenador de Borussia Dortmund y Liverpool tome el mando de la ‘Mannschaft’.

“Klopp es el candidato ideal para hacerse cargo del equipo nacional en un futuro no muy lejano. Si Julian Nagelsmann decide volver a entrenar a un club después de la Copa del Mundo, entonces, no hay forma de evitar a Jürgen Klopp. Si él quiere, por supuesto” dijo el director deportivo, Rudi Völler.

Klopp respondió a la Selección de Alemania

Jürgen Klopp recibió este martes la Orden de Mérito de la República Federal de Alemania de manos del presidente, Frank-Walter Steinmeier. Desde el Palacio Bellvue de Berlín, el DT salió a aclarar los rumores ante Frankfurter Allgemeine Zeitung.

El alemán salió a apagar los rumores sobre la selección de su país. “Todo el mundo espera que Julian Nagelsmann siga en esta posición durante mucho más tiempo que en 2026. Hoy en día no me atrevería a hablar de fútbol porque no hay nada que decir“.

Klopp fue cuestionado por las palabras del director deportivo de la DFB y este aseguró que el dirigente se vio forzado a responder preguntas sobre un posible futuro en común. “Rudi Völler es una persona muy agradable. Se vio obligado a hablar de ello“.