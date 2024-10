El mensaje que le enviaron al DT de Liverpool luego de volver a sacar a Luis Díaz en un partido

Desde el primer momento le dio el voto de confianza, pero lo que se convirtió en una constante de la temporada fue que siempre sale de los partidos. Liverpool FC le ganó a Wolverhampton por la sexta fecha de la Premier League 2024-25, y después de ver que como Luis Díazvolvió a salir de un encuentro al ser sustituido, llegó un fuerte mensaje para el DT Arne Slot.

A pesar de no tener el mejor de los partidos contra Wolverhampton al ser calificado con 6.1 puntos, según la aplicación BeSoccer, ‘Lucho’ Díaz ha sido uno de los principales protagonistas del nivel de Liverpool con seis victorias, una fue en Champions League vs. AC Milan, y una sola derrota en los primeros siete partidos de la temporada.

“Es espectacular, desde el primer día que llegué y que tuvimos contacto sigue siendo buena relación. Trata, como siempre, de estar súper atento a las cosas que tiene siempre por mejorar. Lo bueno que haces también te decir: ‘Espectacular’. Entonces, es buen entrenador en ese sentido. Tiene muy buenos proyectos, sé que, con lo que trabaja y con lo que esta haciendo, le va a ir súper bien porque hoy en día se está reflejando. Los primeros partidos lo que hemos mostrado es muy buena calidad”, le dijo Díaz al canal Sky Sports (Deportes) sobre su relación con Arne Slot.

Luis Díaz llegó con cinco goles y una asistencia a la sexta fecha de la Premier League. En todos los seis encuentros fue titular, pero por quinto partido consecutivo en la liga de Inglaterra, el entrenador de Liverpool decidió que el jugador colombiano saliera de la contienda. El extremo terminó disputando 73 minutos en la victoria por dos a uno contra Wolverhampton.

Andrew Robertson y Luis Díaz vs. Wolverhampton. (Foto: Imago)

Luego de volver a sacar a Díaz de un partido en la Premier League, Arne Slot no solo explicó sobre sus rotaciones que “hace dos años fue la última vez que jugamos Champions League y todos sabemos qué tipo de temporada fue esa. La temporada pasada tuvimos una temporada mucho mejor, pero cada vez Virgil van Dijk y todos estos otros jugadores descansaron durante la semana y pudieron jugar una vez a la semana”; el técnico de Liverpool también recibió un duro mensaje por parte de una leyenda del Manchester United.

El mensaje que le enviaron a Slot luego de volver a sacar a Díaz en un partido

Gary Neville, exjugador inglés que supo ganar 12 veces la Premier League con Manchester United, analizó en su podcast el rendimiento de Liverpool y no dudó en mandarle un mensaje al DT de los ‘Reds’ (Rojos): “Parece que van a tener una buena temporada y tal vez obtengan fútbol de (puestos de) Champions League. No me sentí como si estuviera viendo a los ganadores del título siendo honestos contigo. Están muy por debajo del Arsenal y el Manchester City, pero no creo que eso sorprenda a nadie”. Estas palabras llegaron después de ver cómo Slot sacó a Luis Díaz en los últimos cinco partidos en la Premier League. ¿Casualidad o causalidad? Mmm…

El próximo partido de Luis Díaz con Liverpool es en Champions League

Con el antecedente que en el debut en la Champions League 2024-25 fue suplente, hay algunas dudas sobre la titularidad de ‘Lucho’ Díaz en el partido contra Bologna del miércoles 2 de octubre a las 2:00 P.M. por la segunda fecha de la Liga de Campeones. Sobre todo, si se tiene en cuenta que tres días después (sábado 5 de octubre) Liverpool enfrenta a Crystal Palace a las 6:30 A.M. por la séptima fecha de la Premier League.