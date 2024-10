Kyliam Mbappé sigue siendo noticia en Europa luego del escándalo en Estocolmo. El jugador que se encuentra recuperándose de una lesión, estuvo vinculado en una investigación por presunta violación y abuso sexual en Suecia.

El delantero del Real Madrid fue señalado de un supuesto abuso a una joven y en estos días se conocieron más detalles revelados por un influencer que asegura haberse colado a la fiesta.

Revelan detalles del escándalo de Mbappé en fiesta en Estocolmo

La influencer conocida como Julia Franzén contó que la fiesta fue en la discoteca Club V, que está en un barrio de Estocolmo. Indicó que en el lugar contratan mujeres para compartir con los clientes.

“Algunos promotores son contratados para organizar fiestas y encontrar chicas para traer. Normalmente te ponen en una lista para poder contactar contigo cuando sea necesario. Es realmente tan superficial como cualquier trabajo de modelo. Por lo general el requisito es ser guapo, lucir bien y tener una linda personalidad”, contó.

Además, contó detalles de cómo fue el día de la fiesta:“a todos los invitados nos hicieron meter los móviles en una caja antes de entrar, por eso no hay fotos de esa fiesta. Sucede a menudo. La misma regla se había aplicado en el pasado en otra fiesta donde la estrella era Cristiano Ronaldo. Tampoco hay fotos de aquel momento”.

Por otro lado, expresó: “tuvimos que dejar los teléfonos a un lado, incluso en esa circunstancia. Fue una fiesta realmente estridente, pero aun así privada y agradable”.

¿Qué dicen los abogados de Mbappé?

Marie-Alix Canu Bernard, la abogada de Mbappé, en charla con francés TF1, habló del tema y aseguró que no hay pruebas de nada: “estamos hablando de una denuncia, de una presentación de denuncia, pero en este momento no sabemos contra quién. Una denuncia no establece la verdad, no prueba nada, y ni siquiera sé si la denuncia está dirigida a él”.

Cerró diciendo: “nunca está expuesto a encontrarse en una situación en la que exista un riesgo para él, por lo que se excluye por completo la posibilidad de que haya habido acciones reprobables por su parte”.

