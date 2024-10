A James le quedaría poco tiempo en Rayo Vallecano: Filtraron la fecha de salida del club

En el programa ‘En La Jugada’ de RCN Radio, el periodista Francisco Vélez comentó que habló con Roberto Antolín, apenas finalizó el partido contra Villamuriel. Lo primero que habría dicho el comunicador español es que la lesión de James es mentira y no hay molestias musculares que en este momento lo afecten.

Esta poca continuidad le estaría abriendo la puerta de salida del club. En las últimas horas, el periodista Roberto Antolín dio detalles de lo que sucede con James Rodríguez y la posible salida de Rayo Vallecano antes de lo esperado. Sería cuestión de semanas para que el cucuteño confirme que no va más en el club de Vallecas. Se creía que, al menos por esta temporada, sumaría la continuidad esperada en LaLiga, pero todo ha sido diferente.

En este mes que finaliza, James solamente sumó 39 minutos jugados y todo parece indicar que pasa por una lesión muscular. El técnico Iñigo Pérez, en rueda de prensa, confesó que el volante colombiano se fue de baja ante Villamuriel no por decisión técnica, sino por molestias físicas. Se habría quedado en Vallecas adelantando la recuperación. Versión que es refutada por un periodista español.

Las cosas fueron totalmente diferentes y la oportunidad para lucirse se perdió. Rayo Vallecano debutó en la Copa del Rey ante el Villamuriel, un equipo de cuarta división que fue goleado 5-0. James Rodríguez ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. No viajó con el grupo principal y se suma un juego más donde no ingresó a la convocatoria. La situación, en lo que al club se refiere, cayó a un punto crítico en el mes de octubre.

No son buenos los días de James Rodríguez en el fútbol español. Nuevamente, se fue de baja con el Rayo Vallecano y sigue lejos del grupo principal del club de Vallecas. Se creía que el volante colombiano iba a estar disponible para el juego en la Copa del Rey contra un equipo casi aficionado.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.