Paul Pogba ha sido el centro de atención en el fútbol europeo este jueves 29 de febrero por la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje, que impuso una sanción de 4 años contra el campeón del mundo de 2018. El jugador de la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado reaccionó al descargo del futbolista en sus redes sociales.

El Tribunal Antidopaje de Italia ha aceptado la decisión de la Fiscalía y ha impuesto una sanción de 4 años contra Paul Pogba por consumo de sustancias antirreglamentarias. El francés había dado positivo a los testeos realizados el pasado 20 de agosto, después del partido entre Juventus y Udinese. La sustancia detectada en el organismo del futbolista fue la hormona Dhea.

Pogba aún puede recurrir al TAS para apelar la sentencia, pero a sus 30 años, la ratificación de la sanción podría significar el final de su carrera deportiva. Ante esto, el mediocampista publicó un sentido comunicado en sus redes oficiales.

Descargo de Pogba

El jugador publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. “Hoy he sido informado de la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje y creo que el veredicto es erróneo. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que construí en mi carrera como jugador profesional. Cuando esté libre de restricciones legales toda la historia quedará clara, pero nunca he tomado, consciente o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje“.

“Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a otros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que jugué o contra los que jugué. Como consecuencia de la decisión anunciada hoy recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo” agregó.

La respuesta de Juan Guillermo Cuadrado

Fueron muchos los compañeros y excompañeros de Paul Pogba los que reaccionaron a la publicación del mediocampista francés. Uno de ellos fue Juan Guillermo Cuadrado. “Fuerza panita” fue el mensaje del futbolista de la Selección Colombia, que compartió con el volante en las filas de Juventus.