Pareciera que le llegó el momento a Atlético Nacional para cobrar el porcentaje por Juan David Cabal, pues el defensa central tiene oferta de un club revelación de Italia. No saldría de la Serie A, es más, podría jugar la Champions League 2024/2025. Tras dos años con Hellas Verona y un paso fugaz por la Selección Colombia, tendría el momento ideal para dar el salto de calidad y meterse en la convocatoria para el Mundial de 2026.

Cabe recordar que Juan David Cabal firmó contrato con Hellas Verona en agosto de 2022. En ese momento, el equipo italiano le pagó cuatro millones de euros a Atlético Nacional por el 80% del pase. El equipo verde mantiene el 20% de una posible transferencia. Un negocio redondo para el club verdolaga, que además no solo lo hace exportador, sino que es de los mejores en el FPC en cuanto a ganancias por este tipo de transferencias se refiere.

