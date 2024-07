La Roma de Italia no pierde de vista a la Selección Colombia y se interesa por una figura colombiana de la Copa América 2024.

El nivel presentado en la Copa América 2024 relanza la carrera deportiva de varios de ellos, como la de James Rodríguez, y a otros lo cotiza y aumenta su valor en el mercado, como es el caso de Jhon Lucumí, quien estuvo gran parte del torneo lesionado, aunque eso parece no es impedimento para que se gane las miradas de algunos clubes del ‘Viejo Continente’.

