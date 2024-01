Sin duda alguna, Jürgen Klopp es uno de los mejores técnicos que tiene el fútbol en la modernidad. Su método para dirigir y sus estrategias comenzaron a ser relevantes a nivel mundial desde que estaba con el Borussia Dortmund en Alemania. Luego, su gran ambición lo llevaron a triunfar de forma incontestable con el Liverpool. El anuncio de su salida de Anfield ya lo colocó en el radar de varios interesados que quieren sus servicios. Él dejó un mensaje contundente.

Klopp es uno de los técnicos más cotizados y codiciados en el mercado del fútbol. Los últimos 8 años estuvo con el Liverpool y cada renovación de contrato que tuvo fue un golpe para todos aquellos que esperan una oportunidad para tenerlo. Ahora que se va de la Premier League, hay grandes incógnitas acerca de su futuro y lo que va a hacer cuando no este en el banquillo de los ‘Reds’. Jürgen lo tiene muy claro.

Jürgen Klopp y su promesa a todo el Liverpool para su futuro

En rueda de prensa, Jürgen Klopp no se anduvo con rodeos y le dejó un parte tranquilizador a sus jugadores e hinchas. De Liverpool solo se irá hasta que se termine la temporada 2023/2024. Pidió a los futbolistas que el resto de la campaña se juegue por los objetivos de la institución y no por él. Por último, habló de lo que será su futuro en lo que resta de 2024.

Ante los medios, prometió que no aceptará ofertas para dirigir clubes ni selecciones, por lo que resta de año. Esa aclaración, por supuesto, llega en medio de los rumores que hay sobre una posible oferta para dirigir a la Selección de Alemania. Sin embargo, él quiere descansar y recuperar energías para el próximo reto en su carrera.

Luego, vino el mensaje que todos los hinchas del Liverpool querían escuchar: “Jamás dirigiré a otro club de Inglaterra. Aunque me muera de hambre, no lo haré. Es algo que puedo prometer y no lo haré”. Así, Jürgen Klopp se irá por la puerta grande del club y será recordado como leyenda absoluta.

(VIDEO) Klopp juró lealtad eterna en Inglaterra al Liverpool