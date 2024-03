Junior de Barranquilla, dirigido por Arturo Reyes y en el año de su centenario, avanza en dos frentes y anhela ser protagonista. En Colombia defiende el título de Liga y en el exterior podrá disputar la Copa Libertadores, una edición especial que además de permitir tocar la gloria continental, dará un cupo al Mundial de Clubes de la FIFA, que por primera vez tendrá 32 equipos en competencia.

Junior de Barranquilla quedó instalado en el grupo D de la Copa Libertadores y tiene una visita a la altura que lo podría complicar. Compartirá con Liga de Quito, que además es cabeza de serie por ser actual campeón de la Copa Sudamericana; Universitario de Lima y el siempre complicado Botafogo de Río de Janeiro. Ir a los octavos de final es en lo único que se piensa en el equipo barranquillero.

Estar a la altura para defender el título en Colombia y sacar la cara en el torneo internacional son los objetivos. Cabe recordar que Junior de Barranquilla y Millonarios son los únicos colombianos en la Copa Libertadores y se mantienen en carrera por clasificar al Mundial de Clubes 2025, donde podría enfrentar a los mejores clubes del mundo, Real Madrid, Manchester City, etc.

El cambio de la FIFA que beneficia a Millonarios y Junior

Antes de finalizar el año 2023, la FIFA hizo oficial el nuevo sistema para el Mundial de Clubes, que iniciará en el 2025. El torneo pasará a jugarse cada cuatro años y ya no será anual. Serán 32 equipos los clasificados y su primera edición se jugará en Estados Unidos. La manera de clasificar será dividida por Confederación.

A Conmebol le pertenecen seis cupos, cuatro campeones (2021, 2022, 2023 y 2024), de los cuales ya hay tres clasificados (Palmeiras, Flamengo y Fluminense), y los dos mejores ubicados en el ranking de clasificación a Mundial de Clubes dispuesto por Conmebol.

Los demás equipos clasificados hasta el momento: Al Ahly (Egipto), Wydad (Marruecos), Al Hilal (Arabia Saudita), Urawa Red Diamonds (Japón), Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (España), Manchester City (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania), Borussia Dortmund (Alemania), PSG (Francia), Inter de Milán (Italia), Porto (Portugal), Benfica (Portugal), Monterrey (México), Seattle Sounders (Estados Unidos), Club León (México), Auckland (Nueva Zelanda).

¿Hay posibilidades de que Junior clasifique al Mundial de Clubes?

En lo que a Millonarios se refiere, la única manera que tiene de ir al Mundial de Clubes es ganando la Copa Libertadores. Por su parte, Junior, además de tener esta misma posibilidad, ve opciones vía ranking, donde hay probabilidades y se analizan los puntos que necesitaría para lograr el anhelado cupo, aunque son lejanas.

Junior está lejos. El primero en lista es Boca Juniors con 71 puntos. El segundo es River Plate con 64 unidades. El equipo ‘Xeneize’ no está compitiendo en esta edición de Libertadores y lo más probable es que el club ‘Millonario’ lo supere en la tabla. Una de las condiciones que coloca la FIFA es que máximo dos instituciones por país pueden clasificar vía ranking y hasta el momento los grandes de Argentina están adentro del torneo.

Las cuentas de Junior para ir al Mundial de Clubes 2025 vía ranking

Según la FIFA, desde fase de grupos se sumarán tres puntos por partido ganado, uno por empatado y tres más por cada instancia superada. Junior de Barranquilla suma 10 unidades en dicho escalafón. Millonarios no está en este ranking.

Para escalar hasta los primeros lugares, Junior de Barranquilla no tiene margen de error. En el ejercicio de que se ganaran todos los partidos de Copa Libertadores, más la acumulación por pasar de ronda, lo máximo que haría son 54 puntos, más los 10 que ya tiene, daría 64, el mismo puntaje de River Plate. Si esto se llegará a cumplir, al equipo barranquillero no le importaría lo que hagan demás clubes en el ranking como Cerro Porteño, Independiente del Valle, Nacional de Uruguay, etc. Pues ya sería campeón.

Encuesta ¿Cree que Junior de Barranquilla clasificará al Mundial de Clubes 2025? ¿Cree que Junior de Barranquilla clasificará al Mundial de Clubes 2025? YA VOTARON 0 PERSONAS

El puntaje podría hacerlo con campaña perfecta, lo que lo haría campeón de Copa Libertadores. Ante toda esta ecuación, se llega a la misma conclusión de Millonarios, deberá ganar el torneo y así podrá clasificar al super Mundial de Clubes de la FIFA. ¿Junior lo alcanzará?