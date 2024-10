Real Madrid TV predice la derrota de Vinicius en el Balón de Oro con sorpresivo anuncio

Todo habría cambiado en los pasillos del Real Madrid tras recibir la información filtrada del Balón de Oro, dejando a un lado el protagonismo de Vinicius. Parece que el club de Florentino Pérez ya no quiere hablar más del premio y se centra en la competición oficial.

La primera pista de que Vinicius no ganará es la cancelación del viaje a París de todo Real Madrid. Los elegidos para el periplo a la capital francesa, pasan la página, se olvidan del Balón de Oro y el club prefiere concentrarse en el próximo partido, contra el Valencia en Mestalla, por la fecha 12 de LaLiga 2024/2025.

💣 "El REAL MADRID SE ENTERA de que VINICIUS NO GANARÁ el BALÓN DE ORO por el MANCHESTER CITY". 🚨 EXCLUSIVA de @JLSanchez78 . 🟣 twitch.tv/elchiringuitotv 🔴 youtube.com/watch?v=s6z-B_… 🟢 kick.com/elchiringuitotv 🔵 facebook.com/ElChiringuitoTV

La lista de este año es bastante llamativa, más allá de que no se vean jugadores colombianos peleando este galardón. Y para varios especialistas, el Balón de Oro 2024 debería ser para Vinicius, pero todo no ha salido como Real Madrid espera y según las filtraciones, Rodrigo Hernández, más conocido como Rodri, sería el ganador de esta edición. El ‘Merengue’ ya predice la derrota de ‘Vini’ con un anuncio en su canal oficial de televisión.

