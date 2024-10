Colombiano que vota por el Balón de Oro reveló la restricción que le pidió France Football

¿Algo raro sucede? Lo cierto es que esta elección de Rodri sí resultó ser bastante polémica en el mundo y más por las drásticas decisiones del Real Madrid, pues su candidato era el principal contendiente al ganador. Eso no quiere decir que el volante del Manchester City no fuera firme candidato al premio.

Paché dijo que hay responsabilidad de guardar el voto y que uno mismo se cuida hasta no recibir un protocolo de la revista para poderlo decir en el momento más conveniente. El periodista dijo que fue notificado por la organización. Hasta el 9 de noviembre puede revelar su elección, según el mensaje recibido.

En El Chiringuito, Paché Andrade dio detalles sobre la elección del Balón de Oro que da mucho que pensar o sacar conclusiones. “France Football nos recomienda que no develemos los votos hasta el 9 de noviembre”.

