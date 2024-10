Cabe recordar que los encargados de elegir al ganador del Balón de Oro son unos periodistas seleccionados que ingresan su voto. En total, son 180 de las 100 naciones mejor ‘rankeadas’ según el Ranking FIFA. Esto se diferencia con el premio The Best, donde los jugadores también puede emitir el sufragio.

Rodri le ganaría el pulso a la estrella del Real Madrid, que para muchos es el gran favorito al Balón de Oro. El brasileño no viajó a París y eso impulsaría mucho más al jugador del Manchester City en lo más alto.

Las distinciones individuales, los datos a medida que avanzan los partidos, el palmarés, el peso de los trofeos que se ganan, las camisetas que visten y el rendimiento cada año, hace que los deportistas ingresen a una sala VIP donde solo hay cupo para unos cuantos. La lista de este año es bastante llamativa , más allá de que no se vean colombianos peleando este galardón.

