Alejandro Montenegro es el hombre que generó un gran escándalo en la ciudad de Ibagué, tras ingresar a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro, para atacar al futbolista de Millonarios, Daniel Cataño, situación que perjudicó al Deportes Tolima y al futbolista del equipo 'azul'.

Montenegro habló sobre lo ocurrido y lo que siente por Cataño, del que, aseguró, no le tiene odio, pero se dejó llevar por la rabia y las provocaciones del futbolista, por lo se metió al terreno de juego a atacarlo.

“Me dejé llevar por las provocaciones que hace Daniel Cataño hacia las tribunas y, sin medir las consecuencias, salté las vallas de seguridad. Él hace todo tipo de gestos hacia la tribuna... Sí, hubo gestos de provocación, las cámaras no lo alcanzan a grabar”, dijo Alejandro en una entrevista para 'Blu Radio'.

Además, el joven indicó que no odia a Daniel, aunque recalcó que las actitudes del futbolista, después de que falló el penal en la final contra Atlético Nacional, en donde perdió el título el Tolima, ha sido lo que ha desatado ese malestar con el mediocampista de Millos.

"No odio a Daniel Cataño, en ningún momento. Nunca lo he dicho. Odiar a una persona es algo extremo. No lo odio. Él fue un futbolista que de pronto cometió un error como futbolista (errar el penalti en la final) que lo puede cometer cualquiera... El tema es la forma de ser de Daniel. Un error lo comete cualquiera, pero nosotros somos hinchas".

Y después agregó: "Hombre, mérmele también contra nosotros. Contra la hinchada en general porque no soy yo. Son muchos los que se sienten dolidos con Daniel. Días después de la final, Tolima juega contra Flamengo en Ibagué. Ese día Daniel ingresa y todo el estadio se para a aplaudirlo", dijo Montenegro.

Aquí el audio con la entrevista a Alejandro Montenegro en 'Blu Radio':