Tras la candente declaración de Cristian Arango, en donde dijo que apoyaría a Atlético Nacional en una posible final contra Millonarios, David Mackalister Silva, capitán e ídolo embajador, le respondió. Luego de esa respuesta, 'Chicho' hoy en Los Ángeles FC, volvió a pronunciarse esta vez en las redes sociales.

Su declaración en DirecTV encendió la polémica, cabe resaltar que Cristian Arango dejó una gran huella en Millonarios, pero en semanas pasadas dijo ser hincha de Atlético Nacional. Lo que sorprendió. El jugador canterano de Envigado, estuvo convocado a la Selección Colombia para doble fecha de Eliminatorias de noviembre 2021 contra Paraguay y Brasil.

"Si Nacional y Millonarios pasan a al final, le hago fuerza a Nacional", dijo Cristian Arango en De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports, inmediatamente las respuestas y la ólémica no se hizo esperar, uno de los que le salió a flote a la picante frase fue David Mackalister Silva, capitán y gran líder del equipo azul.

"Evidentemente no puedo decir que no me molestó. Lo respeto, pero yo, David Silva, no puedo decir hoy que lloro por mi mamá y mañana que amo a mi tía. Es algo que no comparto, lo respeto, porque todos tenemos nuestras inclinaciones y amores", dijo David Silva en De Fútbol Se Habla Así.

A esas declaraciones, nuevamente 'Chicho' Arango intervino con una contundente respuesta en las redes sociales. Dejó claro su amor por Atlético Nacional y pidió "amor y paz". Cabe resaltar que tanto Atlético Nacional como Millonarios son cabeza de serie de los cuadrangulares y grandes candidatos a ser finalistas de la Liga II-2021.

La contundente respuesta de Cristian Arango