Junior de Barranquilla perdió la final de la Copa Colombia ante Millonarios y sus hinchas andan muy molestos con los jugadores, cuerpo técnico y directivos, por sumar un nuevo fracaso más en los últimos años.

Uno de los que ha sido muy cuestionado es el delantero Edwuin Cetré, el cual no realizó una buena presentación en la final, pero que ahora también está en el ojo de la polémica por un mensaje de voz que al parecer le habría enviado al periodista Juan Salvador.

"Entonces en la foto tengo que salir llorando. Eso no es así, papi. Si un hincha te pide a ti una foto, te la tomas, eso no quiere decir que no te está doliendo lo que pasó, a todos nos duele, pero no salgas a decir que andas en el aeropuerto tomándote fotos como si no te doliera, eso no es así, papi", dijo inicialmente Cetré.

Posteriormente, el atacante subió el tono y mandó un mensaje que para el periodista fue amenazante: "Si me tienes que decir algo, dímelo de frente. Tú crees que tienes culé de poder porque estás detrás de un micrófono. Manéjate bien tú también, tú no me conoces".

Por su parte, Juan Salvador le respondió a Edwuin indicando: "Si Edwin Cetré Cree Que mandando notas de voz al aire por criticar sus actos post partido, harán que paremos nuestro trabajo, le va a tocar buscarse otro equipo de menos presión o cambiar de carrera".

Hasta momento no ha habido algún pronunciamiento por parte del Junior ni de Cetré sobre el suceso que lo tiene en el ojo del huracán.