Daniel Cataño se pronunció este viernes por primera vez sobre la situación vivida hace unas semanas en el estadio Manuel Murillo Toro donde un hincha del Deportes Tolima ingresó al campo de juego para agredirlo.

El ‘10’ de Millonarios, figura del ‘embajador’ en la clasificación a la Fase III, habló en Win Sports y contó detalles que ninguno conocía. Además, aprovechó para enviarle un contundente mensaje a los hinchas del Deportes Tolima que lo culpan de la derrota en la final del 2022-I ante Atlético Nacional.

“Lo que menos quiero es justificarme, lo hablaba con mis ayudantes espirituales, pero antes de decir cualquier cosa quiero enviarle un mensaje a la gente del fútbol, hay que vivirlo en paz, hay que disfrutarlo, el fútbol tiene ciertas particularidades”, expresó Cataño.

Sobre sus palabras a la afición ibaguereña, indicó: “quiero enviarle un mensaje a la hinchada del Tolima, estoy agradecido con ellos, tengo mis hijos de allá, el senador me brindó su apoyo. Lo que más me dolió fue que pusieran en tela de juicio mi profesionalismo, me dijeron que me había vendido y eso nunca pasó, así como abracé a mi papá ayer en Libertadores, quería hacerlo ese día en la final”.

Y finalizó contando en detalle lo que sintió en ese partido: “me insultaron y me dijeron muchas barbaridades, pero eso hace parte del juego, ya pasar a una agresión de un jugador no está bien, era mi espacio, estaba de espaldas, yo pensé un poco cuando la policía lo tenía en sus manos, me retiré porque uno con rabia puede hacer mil cosas”.