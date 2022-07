Rafael Dudamel no espero para salir a hablar de su salida de Deportivo Cali. El entrenador venezolano no se guardó nada y contó detalles de lo que se estaba viviendo a la interna del club en los últimos días. También, en entrevista con Win Sports, aclaró el tema económico donde afirmaban una indemnización.

El cuadro venezolano explicó qué pasó al terminar el partido de Sudamericana ante el conjunto peruano: “Cuando terminó el partido contra Melgar sentí en el ambiente del estadio y del camerino que era el momento correcto para apartarme porque tengo tanto sentido de pertenencia con el club, que no he querido ser un obstáculo para Deportivo Cali”.

Además, indicó que no quería irse del club, pero ante la situación era lo mejor: “Es muy fácil en el fútbol bajarse del camión de los bomberos, celebrar un título y luego tener que salir en tanqueta, por eso no dudé de que este era el momento y ayer, en reunión con mi representante, le pedí que se reuniera con los dirigentes y que llegara a un acuerdo porque era lo que sentía, no quería irme, pero debía hacerlo”.

Sin entrar en detalles, Dudamel afirmó que el respeto ya se había perdido y que estaba intranquilo: “Decisiones diferentes entre el club y el técnico. Cuando se pierde el respeto ya no hay tranquilidad ni paz”.

También se refirió al caso de Ítalo y explicó que se llevó la sorpresa cuando estaba presentando exámenes médicos: “No tenía ni idea de él, me llevé más sorpresa cuando me dijeron que en los exámenes que presentó con Deportivo Cali había llegado con un sobrepeso de 8 kilos. Esas formas, profesionalmente, son inadmisibles”

Finalizó aclarando el tema económico tras su salida: “Quiero aclarar especulaciones. No ha habido ninguna indemnización ni dinero adicional, siempre lo dije y así ha sido, no llegué por dinero y no me voy por dinero, a lo único que vine a Cali fue a hacer un sueño realidad y lo hice a plenitud”.