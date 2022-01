Es para no creer. El volante ofensivo Yaser Asprilla, la nueva 'joyita' de la Selección Colombia y fútbol colombiano, fue prácticamente descartado en un club del Valle del Cauca. Fueron solo horas las que han pasado tras el debut de este futbolista en la Tricolor y ahora todos hablan de él.

En la previa del amistoso contra Honduras, hubo una información realmente atractiva de Javier Hernández Bonnet sobre Yaser Asprilla, que además impactó a todos, pues se confirmó que el jugador había sido comprado por Watford de la Premier Leagua y se filtró que jugará Copa Libertadores, ya sea con Deportivo Cali o Deportes Tolima.

Tras esta información, las cosas comenzaron a ir por el lado de Deportivo Cali, pero sin nada oficial y en una negociación que parece complicada. En rueda de prensa, en la que el entrenador Rafael Dudamel adelantó cosas del trabajo tras la obtención del título, se le preguntó por Yaser Asprilla, pero su respuesta no deja de generar sorpresas.

"Es difícil hablar sobre especulaciones. En las últimas conversaciones con los dirigentes no me comentaron nada formalmente sobre Yaser Asprilla. Es un grandísimo jugador y a esa corta edad hay que tener mucho carácter para hacer lo que ha hecho. La suya es una posición que la tenemos ya muy poblada con Teófilo Gutiérrez, Michael Ortega y Daniel Luna. Habría que analizar su llegada. No dudo de su calidad, pero sí hay que pensar en eso", dijo Rafael Dudamel en rueda de prensa.