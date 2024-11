"Uruguay tiene que desinflar la mentira de Colombia", dicen en programa de TV uruguayo

Faltan pocas horas para el partido en Montevideo. La Selección Colombia adelanta trabajos en el predio de Boca Juniors para enfrentar Uruguay en verdadero partidazo, por la fecha 11 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Se vuelven a ver las caras dos equipos que están cerca de confirmar su presencia en la próxima Copa Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Publicidad

Publicidad

Pese al punto de vista de algunos periodistas uruguayos, la Selección Colombia se presenta a este partido con muchas opciones de victoria y este mismo noviembre podría quedar listo el cupo al Mundial 2026. Necesita el triunfo en Montevideo ante un equipo que estaría envuelto en escándalos y conflictos internos. Los tres puntos se ven posibles en el grupo de Néstor Lorenzo, aunque la apuesta es arriesgada.

Ante este panorama, la prensa uruguaya no pierde de vista a los referentes colombianos y lanzan polémicas sugerencias, además de ataques teledirigidos desde diferentes espacios. En esta ocasión, en el programa ‘Voces del Fútbol’, de los más vistos en la televisión uruguaya, destruyeron por completo a la Selección Colombia, pues le dedicaron fuertes palabras y la desacreditaron de inmediato.

ver también Las tres palabras que usa la Federación Uruguaya para provocar a la Selección Colombia

Según periodistas de ‘Voces del Fútbol’, creen que el proceso de Néstor Lorenzo es una “mentira” y será tarea en el Centenario ganar y “desinflar” al equipo colombiano. No deja de ser una provocación para Colombia y motivación para el elenco ‘charrúa’. La ‘Tricolor’ es uno de los mejores equipos de Sudamérica y habrá jerarquía en la capital uruguaya. De local, la presión y el juego brusco uruguayo, no se descarta en lo absoluto.

Publicidad

Publicidad

“Uruguay tiene que desinflar la mentira de Colombia”, dicen en ‘Las Voces del Fútbol’

El periodista Alberto Pérez, lejos de parar los ataques, es el que más duro le ha lanzado a la Selección Colombia, en el espacio televisivo, comenta que el equipo colombiano no ha ganado nada, que es una mentira que hay que desinflar y si hay que pegar, se pega, citando jugadores como James Rodríguez y Richard Ríos.

“Se viene otra vez Colombia. Bielsa, si está mirando bien, piden que Uruguay sea Uruguay; si tiene que salir y pegar, que pegue. Sí, a James Rodríguez, a Richard Ríos, si tiene que pegar, que pegue. Que no sean gacelas. Colombia no le ha ganado a nadie, Uruguay tiene que desinflar a la mentira que es Colombia”, dijo Alberto Pérez.

Publicidad

Publicidad

“Colombia no ha ganado acá. Aquella vez fue con gente que ya está muerta, lamentablemente. Colombia no va a volver a ganar acá en el estadio y digo, reitero, son unos muertos, los colombianos son unos muertos, cuando tienen que ganar no ganan, cuando son las finales no ganan. Ganan partidos sueltos, como ganan los cuadros chicos”, agregó el polémico periodista uruguayo.