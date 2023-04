El técnico Alberto Gamero, tras el empate de Millonarios en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, reprocha en rueda de prensa que no lo hayan agregado en la celebración de los 70 años del Unión Magdalena. El entrenador del equipo azul habló del buen momento del 'Embajador', pero también mostró su tristeza.

El juego quedó 1-1. Un partido en el que Millonarios no pudo mostrar su mejor cara. Isaac Camargo colocó el 1-0 para el Unión Magdalena, pero una joya de tiro libre de Daniel Cataño le fue suficiente a Millonarios para empatar y sacar un punto, además de dar un paso mirando la clasificación anticipada a cuadrangulares semifinales.

Millonarios y Gamero se centran en la agenda que se les aproxima, que estará muy cargada y en la que deberá clasificar anticipadamente y seguir el camino hacia el título. Eso sí, el entrenador samario hizo un 'stop' en las actividades y reprochó la actitud de Unión Magdalena, que no lo agregó en la fiesta por los 70 años del club.

“Me dolió no ser homenajeado en el Unión Magdalena. Soy el segundo jugador con más partidos en el equipo con 321. Sin embargo, eso no me quita el amor, cariño y aprecio que tengo por el equipo. Le mandé un mensaje a Eduardo Dávila y a la afición. Me lo han valorado. El Unión es de Santa Marta, de nuestra tierra y voy a seguir queriéndolo mientras esté vivo”, dijo Gamero en rueda de prensa.