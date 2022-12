El mercado de pases en el fútbol colombiano cada vez coge más fuerza y los rumores no se hacen esperar. En esta ocasión los protagonistas son Hugo Rodallega, Teófilo Gutiérrez y Deportivo Cali. En las últimas horas, ha surgido el rumor de que 'Hugol' llegaría al club verdiblanco a hacer dupla de ataque con 'Teo'.

Tal parece que por estos días, Hugo Rodallega anda por Colombia luego de finalizar su vínculo con Bahía de Brasil. Ahora, los rumores lo acercan a Deportivo Cali o al menos eso da a entender con una respuesta que sin duda ilusiona a los hinchas azucareros, mirando lo que será la temporada 2023, donde necesitan salir de la crisis.

Vale resaltar que al no renovar contrato con Bahía, Hugo Rodallega es agente libre y tiene la potestad de firmar con cualquier club. No es un secreto que no es la primera vez que 'Hugol' suena en Colombia. Ya en el pasado tuvo varias charlas con América de Cali sin negociación cerrada con Tulio Gómez.

Ahora es en Deportivo Cali, donde Teófilo Gutiérrez se perfila para ser el capitán del equipo que conduce Jorge Luis Pinto. En este club podría darse la dupla, que sería de ensueño. Según el post de Cristian Casarán en Twitter, quien le preguntó a 'Hugol' sobre el Cali y el jugador descartó nada.

La pregunta: ¿Estarás para Deportivo Cali el siguiente semestre?. Hugo Rodallega contestó: "Me gustaría llegar a ayudar al equipo, es una gran institución". Todo queda abierto para que 'Hugol' pueda volver al club.