El hermano de Yerry Mina, Juan José Mina, ya sumó sus primeros minutos en la primera categoría del fútbol profesional colombiano. Debutó vistiendo la camiseta de Deportivo Cali en el partido contra Santa Fe, juego por la fecha 19 de la Liga Betplay I-2022 que finalizó 1-1.

Es decir, hay linaje de la familia Mina para rato en el fútbol. Juan José, luego de varias convocatorias previas, pudo por fin ser titular y debutar en el fútbol colombiano. Este lateral es visto desde meses atrás por Rafael Dudamel hasta que por fin pudo ser inicialista y tener la atención de su familia, hasta de su hermano que estuvo pendiente al juego en la distancia.

Juan José Mina es lateral derecho y ya ha estado convocado en la Selección Colombia Sub 18, Sub 20 y Sub 17. Es uno de los canteranos estrella que tiene Deportivo Cali. Contra Santa Fe, en su primera salida, puso asistencia para la anotación del 1-1 obra de Daniel Luna, es veloz en el ataque y disciplinado en la línea defensiva.

Así es como Juan José Mina se presenta en el fútbol colombiano siguiendo los pasos de sus hermano en el fútbol colombiano, queriendo ser como él y llegar a la Mayores y a las grandes ligas en Europa. Por ahora suma sus primeros minutos y se da a conocer en el FPC.