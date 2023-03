Juanfer Quintero, en rueda de prensa tras perder ante Envigado, por la octava fecha de la Liga Colombiana I-2023, habla de su continuidad en Junior de Barranquilla y deja dudas. El fichaje top del fútbol colombiano da la cara y deja polémicas palabras tras la crisis del club barranquillero.

Juan Fernando Quintero es último en la tabla de posiciones y la crisis es inevitable, además que el cargo de Arturo Reyes está en riesgo, teniendo en cuenta que sus resultados no son los esperados. Juan Fernando Quintero da la cara y además comenta las razones a las que se debe el bajón deportivo.

"Es indudable que los resultados no nos han acompañado. Hoy fueron seis hombres diferentes. Venimos de viaje de siete u ocho horas, que es atípico. Jugamos jueves, descansamos viernes y tuvimos el sábado nada más. Tengo que rescatar la valentía de mis compañeros. Vengo acá, llego acá, doy la cara porque sabemos lo que estamos jugando. Nos duele el resultado, pero esto hace parte del juego. A veces se les olvida que somos seres humanos y que tenemos que descansar", dijo Juan Fernando Quintero.

Además, se refirió a su continuidad en Junior, pues fue claro y resaltó que en junio ya se mirará si se puede continuar en el equipo, pero que por ahora 'banca' a sus compañeros y trabajará para mejorar los resultados y salir del incómodo lugar en el que están en la tabla.

"Me gusta el reto, estoy contento desde el primer día. Sé que me han sacado muchos memes, pero hace parte de la vida. No tengo presión de nada, mi familia y yo disfrutamos. Hasta el último día que esté acá voy a luchar hasta el final, voy a bancar a mis compañeros y a todos los que hacen parte de Junior. Somos los únicos culpables. En junio ya veremos qué pasa con el futuro, pero voy a luchar hasta la última fecha. Cero presión, es fútbol. Tenemos una oportunidad la próxima semana y debemos sumar", agregó Juanfer Quintero.