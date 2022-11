Junior de Barranquilla perdió ante Millonarios y quedó muy complicado en sus aspiraciones de clasificar a la final de la Liga Colombiana, es por esto que el entrenador Julior Comesaña salió a hablar.

El técnico uruguayo habló en rueda de prensa, allí aseguró que nunca vio un equipo con tantos lesionados como lo tiene su plantilla, por lo que indicó que hay que ver qué fue lo que pasó en la parte física.

“Nunca vi una cosa igual. 14 lesionados, de los cuales tenemos ocho o nueve con temas musculares. Hay que ver qué pasó, pero yo me hago cargo de las cosas normales y que son de mi trabajo. Desde que vine no he entrenado lo suficiente”, dijo Julio.

Comesaña aseguró que no sabe qué va a hacer para enfrenar a Santa Fe por la tercera fecha de los cuadrangulares, debido a que no tiene casi jugadores para hacerlo.

“No sé qué pasa. No puede ser que jugadores entren a jugar y ya estén sentidos. La realidad es que mañana me levanto y se me viene el partido de Santa Fe: ¿Qué vamos a hacer en estos dos días antes de ir a Bogotá? Hay posiciones en las que todos están lesionados. No tenemos con qué ir”.

Aquí la rueda de prensa de Comesaña: