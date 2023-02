Melissa Martínez se disgustó en vivo en ESPN por hablar de Nacional, América y Millonarios y no del Junior.

Melissa Martínez se disgustó en vivo en ESPN por hablar de Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, y no del Junior de Barranquilla. La periodista no ocultó nada y dejó ver el enojo, ya que el debate se centraba en los tres grandes del fútbol colombiano, mientras que el tema del club 'Tiburón', no se tocaba.

Vale resaltar que Melissa Martínez es muy relacionada con el Junior de Barranquilla, equipo al que apoya y es hincha. No es de sorprender que cada vez que se habla de dicho club, ella toma una postura fuerte y trata de dar el debate. Por estos días, el equipo barranquillero ha sido objeto de las discusiones tras romper el mercado con Juan Fernando Quintero.

El tema en mención en el debate era lo que dejó la segunda fecha de la Liga Colombiana I-2023. Sus compañeros, entre los que estaban Víctor Hugo Aristizábal, Fabián Vargas y Antonio Casale, charlaban y expresaban sus puntos de vista ante la jornada de Millonarios, Nacional y América. Mientras, Melissa Martínez se vio muy molesta.

"¿Una hora y cinco minutos tuve que esperar para que habláramos de Junior? ¡Una hora y 5 minutos!", dijo Melissa Martínez. Fabián Vargas le respondió: "Espérate que empiece a jugar América, porque ahí la cuota de América va".

Por su parte, Víctor Hugo Aristizábal le contestó: "Meli, por tradición (Junior), tiene que hacer fila". Y Casale agregó: "Además que Junior no ganó".

"Usted me contrató a mí para trabajar en 'Notimillos' o 'Notiverde', si eso es así, avíseme para presentar mi carta de renuncia", sentenció Melissa Martínez.