No se quedó callado: ‘Teo’ le respondió a Fuad Char por descartarlo para el Junior

Teófilo Gutiérrez fue la gran figura del Deportivo Cali que terminó consiguiendo el título del segundo semestre de la Liga Colombiana del 2021, pero, aunque su presente está en el ‘azucarero’, al delantero siempre se le relacionará con el Junior de Barranquilla.

En una entrevista para el programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, ‘Teo’ fue consultado sobre el ‘rojiblanco’, más específicamente sobre las declaraciones del mayor accionista del club, el señor Fuad Char, que hace pocos días dijo que el ciclo de Gutiérrez en el Junior ya había terminado y que le había quedado debiendo al equipo.

Teófilo respondió con mucha cautela y con la idea de no generar polémica, comentando que “lo que dijo Fuad Char es respetable” y agregó que él está “disfrutando lo que he conseguido en el fútbol colombiano”.

De esta manera el crack del Cali no quiso meterle más leña al fuego y no agrandar la polémica que se armó entorno a las declaraciones de Fuad que no gustaron a los hinchas junioristas.

Sobre su futuro ‘Teo’ indicó que espera descansar en las vacaciones y ahí decidirá si renueva contrato con el Cali o si cambia de club en el año 2022.

Aquí las palabras de Teófilo sobre las declaraciones de Fuad Char: