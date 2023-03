Deportivo Cali sufrió una dura derrota ante el Deportivo Pereira en condición de local por 0-1, resultado que dejó muy molestos a los hinchas y que dejó sacar nuevamente el inconformismo del entrenador Jorge Luis Pinto, pero contra el técnico rival, Alejandro Restrepo.

Tras el final del compromiso, el entrenador del cuadro 'azucarero' volvió apuntar contra un colega, como lo había hecho en jornadas pasadas contra el DT de Águilas Doradas, Lucas González.

En esta ocasión, Jorge Luis también cuestionó que el cuadro pereirano parara el juego y quemara tiempo, además de asegurar que los rivales solamente se defienden cuando van a Palmira.

"Se meten atrás y aguantan, y en un contragolpe o en una jugada de tiro de esquina como la han encontrado ellos, porque volumen de ataque ellos no tuvieron, dos o tres opciones, de resto no y nosotros luchamos los 90 minutos casi en campo contrario para abrir la cancha, encontrar fútbol por dentro, no nos fue fácil", dijo Pinto.

Después, el nortesantandereano cuestionó a Restrepo y confirmó que habló con él, cuestionándole la forma en la que jugó el Pereira y le pidió a los periodistas que cuestionen este tipo de juego.

“Ustedes dicen que Pinto jode, Pinto habla, vean el partido, lo que he pedido, el otro día lo dije contra Águilas y hoy lo repito, eso es lo que me asombra, que ustedes conceptúen sobre eso, que crean que es pura disculpa mía, no, así se lo dije al profesor Restrepo, que ese no era fútbol, que nosotros tenemos que defender el fútbol”.

