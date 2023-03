La horrible noche en Junior de Barranquilla no cesa. Además de los malos resultados que ha tenido el equipo en el arranque de temporada en 2023, cayó una nueva polémica que tiene muy descontentos a los hinchas del equipo Tiburón. Todo parece indicar que la historia de Juan Fernando Quintero con el club solo durará apenas seis meses. El jugador habría tomado la decisión de irse en junio.

Varias fuentes cercanas al jugador y al club habrían confirmado en los últimos días la posibilidad de que Juanfer Quintero se vaya de Junior una vez se termine el primer campeonato del año de la Liga colombiana. Si el equipo no clasifica a las finales del primer semestre del FPC, el '10' armará sus maletas de nuevo y se irá de Barranquilla al no cumplirse sus expectativas deportivas con el Rojiblanco. Cabe recordar que ya quedaron eliminados de la Copa Sudamericana y no jugarán más torneos internacionales en 2023.

Tras toda esta información, se han revelado algunos detalles del contrato del jugador que ha desatado la furia de los hinchas del Junior. Según parece, los directivos aceptaron incluir una cláusula para que el jugador se fuera si es que llegaba una oferta mucho mejor para Quintero.

Cabe recordar que, a principio de año, Junior movió la venta de sus abonos para 2023 con la llegada de Juan Fernando Quintero. Incluso, el mismo jugador pidió el apoyo de la fanaticada en el estadio con el compromiso de luchar y competir por todos los torneos que disputarían en la presente temporada. Sin embargo, hasta el sol de hoy el equipo ya despidió a un técnico, es colero en la Liga BetPlay y quedó eliminado en primera ronda de la Sudamericana por Deportes Tolima.