El Fútbol Femenino en Colombia va cogiendo cada vez más fuerza pese a los obstáculos que se le han presentado. Día a día es una categoría que sigue dando de qué hablar poniendo el nombre de Colombia en lo más alto. La pasión, el talento y las ganas por demostrar de qué están hechas han despertado el interés de los aficionados.

Este 8 de marzo, fecha en el que se conmemora el día de la mujer, se conoció un video que generó diferentes opiniones y despertó la polémica en redes sociales tras la rueda de prensa del Deportes Tolima en la que el entrenador, Carlos Castro, habló sobre el compromiso en el que sus jugadoras igualaron 1-1 ante el Cortuluá.

El estratega se refirió a los entrenadores que trabajan con mujeres y afirmó que: “esto es jodido, el tema con ellas es complicado, cualquiera no las dirige, con una que se desvíe, ya se desvían 7 u 8”, indicando que “ellas manejan más el corazón que la razón”.

Inmediatamente, los comentarios no se hicieron esperar con mensajes en desacuerdo y algunos de apoyo para el estratega que finalizó diciendo: “Deportes Tolima está participando en el torneo femenino, pero no está compitiendo”, esto a raíz de no haber ganado ningún partido en el inicio del campeonato.