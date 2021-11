‘Teo’ 'calienta' el Junior vs Cali: “Quiero ganar y que juguemos bien”

Uno de los partidos que más morbo tendrá en la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales será el duelo entre Junior de Barranquilla vs Deportivo Cali, donde se verá el regreso de Teófilo Gutiérrez a su casa, pero con la camiseta de otro equipo.

En una entrevista para ‘El Heraldo’ de la capital atlanticense, ‘Teo’ se refirió a lo que será el duelo ante el ‘tiburón’ del próximo miércoles 1 de diciembre, donde aseguró que no está entre sus deseos marcarle al Junior, pero sí quiere ganar el partido.

“No, no, no me muero por hacerle un gol a Junior, pero sí quiero ganar y que juguemos bien para que la gente disfrute en el estadio”, dijo el futbolista del conjunto ‘azucarero’.

Gutiérrez también confesó que su familia irá al Metropolitano a apoyar al ‘rojiblanco’, pero sus hijos lo apoyarán a él: “Mi familia va con la camiseta de Junior, mis hijos apoyan al papá y van con la del Cali. Lo más importante es que van a ver al papá y al Junior, que es el equipo de la familia”.

El jugador de la Chinita respondió si le gritaría o no un gol al Junior en caso de convertirle: “No, no, por favor. Junior es el equipo de mis amores, de mi familia, de mis amigos, así que hay un respeto enorme y un amor grande hacia la institución”, contó.