Momentos de caos y terror se vivieron en el estadio Palmaseca, durante el desarrollo del Clásico entre Deportivo Cali y América de Cali. Durante el juego, se presentaron graves hechos de orden público, lo que afectó el desarrollo del partido en el terreno de juego. Desde las tribunas llegaron evidencias de lo que pasó y varias imágenes son estremecedoras. Una grabación captó el momento en el que un hombre recibe una brutal y masiva paliza hasta perder el conocimiento.

Este fue uno de los videos que más se viralizó y que generó indignación en el FPC. Varios días después de lo ocurrido, se pudo conocer que el hombre salió vivo del estadio y reveló su testimonio de lo ocurrido. El diario ‘El País’ de Cali recogió sus declaraciones y explicó por qué acabó siendo víctima de la brutal golpiza por parte de “hinchas” del Deportivo Cali.

(VIDEO) La brutal paliza a un hombre durante el Clásico caleño

“Fuimos a conocer el estadio Palmaseca porque nos gusta el fútbol”

El joven no reveló su identidad, pero explicó con detalle como fue que terminó en un hospital luego de vivir un infierno en el estadio de Palmaseca. En declaraciones para ‘El País’, aseguró que fue a ese partido con su pareja y la única intención era conocer el escenario. “Nosotros solo fuimos por conocer el estadio y porque nos gusta el fútbol, ver jugar. Nosotros somos de Nariño, pero trabajamos en Cali”, relató.

De esta manera, el joven dejó claro que no era hincha ni del Cali ni de América. Solo fue a Palmaseca a disfrutar del espectáculo del fútbol colombiano. Por esa razón, ni él ni la mujer que lo acompañaba habían ido con prendas alusivas al equipo Azucarero. Por no tener una camiseta del equipo local, fue brutalmente golpeado y aseguró que estuvo cerca de morir.

“Comenzaron a gritar que yo era un infiltrado… Me robaron el celular. Cuando me di cuenta ya estaba todo el mundo encima para golpearme y a arrancarme la camisa. Yo trataba de empujarme hacia abajo por las escaleras, porque donde yo me quede quieto me matan allá arriba“.

Joven salió del estadio con vida de milagro… ¿Y la Policía?

Por suerte, el joven logró salir del estadio con vida: “Yo llegué abajo casi sin ropa, me robaron todo, y los policías lo que me dijeron fue ‘piérdase antes de que lo maten’. Salí del estadio completamente solo”. Su relato es estremecedor. Totalmente herido, espero afuera del estadio con la esperanza de reencontrarse con su pareja, quien quedó a merced de los hinchas del Cali en el estadio. A ella también la amenazaron, pero un fanático la protegió hasta sacarla del escenario.

Por la gravedad de las heridas, fue trasladado hasta la Clínica Versalles de Cali. Allí se reencontró con su esposa. Tras las valoraciones médicas, estuvo hospitalizado un día y recibió incapacidad de por 5 días más. “Llegue con muchos golpes en la cabeza. Me dijeron que tengo una fractura en el cráneo, pero no es de cirugía porque es cerrada”, concluyó.