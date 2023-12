Una de las noticias que tomó por sorpresa a los hinchas de América de Cali, fue la salida del delantero e ídolo de la institución, Gustavo Adrián Ramos, el cual decidió no renovar contrato, por lo que ahora la gran duda es conocer si finalmente seguirá jugando en otro equipo, o si le pone final a su exitosa carrera deportiva.

Hasta el momento, Ramos no se ha pronunciado de manera oficial sobre su futuro, pero desde la prensa empezó a surgir información sobre lo que podría pasar con el jugador, el cual podría seguir en el fútbol, pero desde otro equipo, que podría ser de Colombia o desde el exterior, tema aún no estaría definido.

Según informó el periodista Luis ‘Coco’ Gómez, en el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, un club del fútbol colombiano iría por Gustavo Adrián, se trata de Atlético Bucaramanga, equipo que le haría una oferta al delantero, por pedido de entrenador Rafael Dudamel, para que sea uno de los referentes del cuadro ‘Leopardo’.

Estados Unidos podría ser el nuevo destino de Adrián Ramos

Pero no solamente el Bucaramanga estaría buscando al delantero con pasado en la Bundesliga de Alemania, también desde la MLS de los Estados Unidos quieren a Ramos, así lo informó el periodista del canal Win Sports, quien no reveló detalles del nombre del equipo que quiere al futbolista, pero no sería descabellado que el territorio norteamericano pueda ser el destino de Gustavo.

¿Qué dijo Adrián Ramos sobre su salida de América de Cali?

El delantero se mostró muy agradecido por su paso por los ‘Diablos Rojos’, especialmente por el gran apoyo que le dieron los hinchas siempre: “Siempre recibí mensajes de aliento y de cariño. Me voy muy agradecido. Vivimos momentos muy felices. Siempre me quedaré con eso de la hinchada”, indicó en una entrevista para las redes del club.

Hasta el momento, Ramos no se ha pronunciado de manera oficial sobre las razones por las que decidió salir del equipo, tema del que los hinchas han pedido una explicación al club, pero desde la dirigencia han asegurado que ellos le ofrecieron la renovación del contrato, pero el futbolista no quiso aceptarla.

