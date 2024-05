El periodista Steven Arce anunció a Juan Carlos Osorio en AS Colombia. En un video publicado en redes sociales, el comunicador lo presentó como uno de los técnicos con más experiencia en Colombia y que sabe lo que es ganar títulos en el fútbol colombiano. Agregando que el risaraldense fue uno de los grandes promotores del proceso ganador de Atlético Nacional y único en el FPC en ganar un tricampeonato (2013-I, 2013-II, 2014-I).

Cabe recordar que no es la primera vez que Juan Carlos Osorio hace sus labores como analista en medios de comunicación, pues ya estuvo con ESPN México durante el Mundial de Qatar 2022, cuando la Selección México asistió a esta Copa Mundo de la mano del técnico Gerardo Martino. El entrenador colombiano estuvo en la mesa de ‘Fútbol Picante’ con los reconocidos periodistas José Ramón Fernández, David Faitelson y Álvaro Morales.

Por ahora, Juan Carlos Osorio no volverá a la dirección técnica, sino que lo hará como analista en AS Colombia. El entrenador estará activo en este medio de comunicación en plena recta final de la Liga Colombiana I-2024. Su voz será clave para ir más en profundidad con los detalles tácticos y ver los rendimientos de los diferentes clubes y jugadores en cuadrangulares semifinales.

