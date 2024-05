La Liga Colombiana sigue en marcha y este fin de semana se jugará la segunda fecha de los cuadrangulares finales, una jornada fundamental para los equipos locales que no lograron sumar puntos en la primera jornada. Los equipos están a la expectativa de lo que pueda suceder en los respectivos compromisos.

Para nadie es un secreto que este ha sido un semestre complicado en cuando a las decisiones arbitrales, varios equipos han resultados afectados, a tal punto que en varias ocasiones se han quejado ante la Dimayor. Se espera que para esta jornada se reduzcan los errores y no haya resultados polémicos.

Designaciones arbitrales para la segunda fecha de los cuadrangulares

Atlético Bucaramanga vs. Junior FC

Central: JHON OSPINA – QUINDÍO

Asistente Nro.1: MARY BLANCO – BOYACÁ

Asistente Nro.2: CRISTIAN AGUIRRE – CALDAS

Cuarto Árbitro: WILMAR NAVARRO – SANTANDER

VAR: NICOLÁS GALLO – CALDAS

AVAR: LEONARD MOSQUERA – ANTIOQUIA

Millonarios FC vs. Deportivo Pereira

Central: WÍLMAR ROLDÁN – ANTIOQUIA

Asistente Nro.1: ALEXANDER GUZMÁN – NORTE

Asistente Nro.2: VÍCTOR WILCHES – BOYACÁ

Cuarto Árbitro: JOHAN CASTRO – BOGOTÁ

VAR: MARIA VICTORIA DAZA – NORTE

AVAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

La Equidad vs. Independiente Santa Fe

Central: ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro.1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro.2: JENNY TORRES – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: STIVENSON CELEITA – BOGOTÁ

VAR: LISANDRO CASTILLO – BOGOTÁ

AVAR: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Deportes Tolima vs. Once Caldas DAF

Central: BISMARKS SANTIAGO – ATLÁNTICO

Asistente Nro.1: MIGUEL ROLDÁN – ANTIOQUIA

Asistente Nro.2: MAYRA SÁNCHEZ – VALLE

Cuarto Árbitro: JAIRO MAYORGA – TOLIMA

VAR: MAURICIO PÉREZ – ANTIOQUIA

AVAR: NEVER MANJARREZ – CÓRDOBA

Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Tabla de posiciones de los cuadrangulares 2024-I

En el grupo A, Junior de Barranquilla lidera con tres puntos y +1 en la diferencia de gol, seguido del Deportivo Pereira con los mismos números. En la tercera casilla está el Atlético Bucaramanga sin unidades, pero con el punto invisible y cierra la tabla, Millonarios.

En el grupo B lidera el Once Caldas con tres puntos y +2 en la diferencia de gol, seguido de Independiente Santa Fe con una diferencia de +1, cierran Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga sin unidades.