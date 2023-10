Dimayor ha hecho oficial los días, las fechas y horarios de la última fecha del ‘Todos contra Todos’ de la Liga Colombiana II-2023. Jornada decisiva del FPC, que definirá los ocho clasificados a cuadrangulares semifinales. Solo quedan dos cupos en disputa, más el club que acompañará a Águilas Doradas como cabeza de serie.

Vale resaltar que Águilas Doradas, Independiente Medellín, América de Cali, Atlético Nacional, Deportes Tolima y Millonarios ya están clasificados y temporalmente, Deportivo Cali y Junior de Barranquilla cierran el grupo de los ocho clasificados con 27 puntos cada uno.

Alianza Petrolera es noveno en la tabla de posiciones con 25 unidades, a dos del octavo, Deportivo Cali, que tiene 0 en la diferencia de gol, y el club petrolero -7. Décimo es Deportivo Pasto con 24 puntos, con -4 y undécimo es Santa Fe con el mismo puntaje del club pastuso y con -7. Lo que quiere decir que al equipo verdiblanco y al Junior les será suficiente con un empate para asegurar la clasificación.

Vale resaltar que Santa Fe tuvo la oportunidad de acercarse si le ganaba al Atlético Huila en Neiva en la fecha 19, pero no pudo hacer el milagro y empató 2-2, alejando la primera oportunidad entre los que buscan las casillas de Junior o Deportivo Cali.

Días, fechas y horarios de la fecha 20 de la Liga Colombiana II-2023

Los partidos que se jugarán el martes serán los que definan el grupo de clasificados. Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali, Junior de Barranquilla vs. Atlético Huila, Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira, Santa Fe vs. Once Caldas y Envigado vs. Deportivo Pasto, van el 7 de noviembre a las 7:30 pm, hora colombiana.

Por otra parte, con el grupo ya establecido, el miércoles se darán cita los clubes que están más arriba en la tabla. América de Cali vs. Atlético Bucaramanga, La Equidad vs. Millonarios, Jaguares vs. Águilas Doradas, Unión Magdalena vs. Independiente Medellín y Atlético Nacional vs. Deportes Tolima. En el mismo documento, se comenta que la televisión está por confirmar.

Martes 7 de noviembre 2023

Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali

Junior de Barranquilla vs. Atlético Huila

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira

Santa Fe vs. Once Caldas

Envigado vs. Deportivo Pasto

Miércoles 8 de noviembre 2023

América de Cali vs. Bucaramanga

La Equidad vs. Millonarios

Jaguares de Córdoba vs. Águilas Doradas

Unión Magdalena vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

