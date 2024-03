Por ejemplo, las fuertes posturas de las directivas llevaron a la no renovación de contrato de Gio Moreno, apenas el equipo fue campeón y todo parecía indicar que no habría problema en la firma. Jarlan Barrera terminó muy distanciado con la hinchada por el error en la final de Liga I-2023 ante Millonarios y Dorlan Pabón prefirió renunciar antes de que la crisis tocara fondo.

Cuando se dio su renuncia a Nacional y quedó en condición de ‘libre’, ya era 4 de marzo, el cruce de fechas hace imposible que pueda hacer parte de otro club del fútbol profesional, al menos por el actual semestre. Este movimiento daría a entender que el plan de ‘Memín’, en un principio, no era salir de Nacional, pero todo se habría decidido rápidamente por la dura crisis que vivió el club en los principios de marzo.

En días pasados, se informó que Real Cartagena había llegado a un acuerdo económico con Dorlan Pabón, las cosas avanzaban y el futbolista viajo a la ciudad, pero al revisar las normas y los reglamentos de la Dimayor, toda la negociación se paralizó debido a que no puede ser inscrito en las planillas de ningún equipo en Colombia porque ya pasó la fecha límite para poder inscribir a jugadores libres, que era hasta el 1 de marzo 2024.

Los planes de Real Cartagena eran ambiciosos y tenía en mente aumentar su lista en el ‘Dream Team’ con el firme objetivo de buscar el ascenso a la Primera División. La idea era que Dorlan se uniera a los trabajos con Luis Sandoval, Christian Marrugo y Teófilo Gutiérrez. Las cosas cambiaron y al menos por este semestre, ‘Memín’ no podrá firmar con el club cartagenero.

La presión por la crisis de Atlético Nacional forzó la decisión de Dorlan Pabón y ahora es jugador libre. Es un nombre muy cotizado en el fútbol colombiano que seguramente cualquier club buscaría tener. En las últimas horas, Real Cartagena habría avanzado en su contratación, pero no se pudo llegar a un feliz término por un tema netamente normativo.

