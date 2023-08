Carlos el ‘Pibe’ Valderrama es uno de los grandes referentes del Fútbol Colombiano, su trayectoria y talento lo ponen como uno de los más grandes de la historia de nuestro país. Siempre dio de qué hablar dentro y fuera del terreno de juego, su forma de hablar y de decir las cosas generan comentarios de todo tipo.

Esta vez, en charla con el periodista Víctor Romero, el ‘10’ habló sobre el ‘Bolillo’ Gómez y la situación que vive en la actualidad el club barranquillero. Junior no pasa por su mejor momento y el entrenador está a un hilo de salir, aunque los directivos lo respaldaron, los resultados hacen crecer la incertidumbre de los hinchas.

“Para mí el ‘Bolillo’ no tiene dudas como entrenador de fútbol, son cinco Mundiales, lo que yo digo es que hay momentos en que no se puede pelear, para pelear se necesitan dos y él pelea, no hay motivos para pelear, él está en una posición en la que tiene que poner a caminar al equipo y qué digan lo que quieran, pero él no, le tiran una piedra y él lanza dos, ese ha sido el problema del equipo”, declaró el Pibe.

Junior de Barranquilla tiene el reto de darle vuelta a un 4-3 que recibió en casa del Cúcuta en los octavos de final de la Copa Colombia y espera sumar su primera victoria del semestre, pues en Liga tampoco ha podido sumar de a tres.