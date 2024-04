La cifra de Carlos Bacca llama la atención. Es el jugador con mejor valor durante su carrera que juega en el fútbol colombiano. Los 25 millones de euros que alcanzó a valer, le dan un plus adicional entre los futbolistas más importantes en la historia en Europa. Sin duda, que se codea con grandes leyendas como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado o Radamel Falcao García.

No hay duda, Carlos Bacca es uno de los jugadores más representativos de la Liga Colombiana actualmente. El ídolo de Junior de Barranquilla hace su papel de líder en el plantel del club ‘Tiburón’ y es digno representante de la hinchada y lo que significa este club en el FPC. En estos momentos, el goleador es una de las caras más visibles en la participación del equipo en la Copa Libertadores 2024.

