Atlético Bucaramanga vive un momento histórico y la ciudad completa está de fiesta tras la final de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Los ‘Bucaros’ han ganado su primer título en 75 años y uno de los hinchas más reconocidos, Andrés Marocco ha publicado sus reacciones tras la tanda de penales. Las imágenes son emocionantes.

La gran hazaña de Atlético Bucaramanga ha conmovido a los fanáticos del fútbol en todo el mundo. La emoción de los hinchas tras el título del fútbol colombiano ha generado videos virales en las redes sociales y uno de los fanáticos más queridos, Andrés Marocco ha compartido sus sensaciones.

El reconocido periodista de ESPN ha sido uno de los seguidores más fieles de los ‘Búcaros’ y ha podido disfrutar en primera fila del momento histórico que vive el equipo santandereano. El comentarista ha compartido sus reacciones en las redes sociales.

Así celebró Marocco el título de Bucaramanga

Luego del triunfo histórico de Atlético Bucaramanga, salieron a la luz varios videos de Andrés Marocco desde El Campín. El primero de ellos fue la reacción en directo tras el final del partido. El comentarista celebró desde los palcos de prensa junto a Jotas Mantilla.

La celebración de Marocco no terminó ahí. El periodista pudo entrar a los vestuarios de El Campín para celebrar junto al plantel. Allí posó con el trofeo y tuvo contacto con el entrenador, Rafael Dudamel. El comentarista publicó otro video con el venezolano.

Declaraciones tras la final

Luego de los festejos, Andrés Marocco pasó por los micrófonos de ESPN para dar su testimonio del momento histórico. “No puedo de la felicidad. Todavía no lo creo. Qué final tan linda. Los hinchas de Santa Fe hermosos, todos respetuosísimos con todos los hinchas del Bucaramanga y conmigo. No se imaginan cómo me trataron“.

“Me pude abrazar con Dudamel. Yo prometí no llorar tanto, pero ha sido muy emocionante. Yo cada penal le rezaba a un santo diferente. A mi papá, a mi abuelito… hasta al ‘Caimán’ Sánchez. No sé por qué le rezaba a él” dijo el hincha entre risas tras la celebración con el plantel.