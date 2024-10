En el fútbol colombiano se ha dado en los últimos meses varias demandas de equipos que han buscado ganar los puntos por escritorio, en algunos casos lo han conseguido, pero en otros la Dimayor los ha negado, como sucedió recientemente en un partido de los cuartos de final de la Copa Colombia.

El torneo que le da un cupo al ganador para la próxima Copa Sudamericana, se habían disputado los juegos de ida, en donde solamente faltaba por jugarse el compromiso ante Boyacá Chicó ante Independiente Medellín, duelo que finalmente se jugó en el estadio La Independencia de Tunja con una amplia victoria del ‘poderoso’ por 1-4.

Boyacá Chicó había pedido los puntos ante el DIM

El duelo entre Chicó y el DIM se jugó el pasado martes 22 de octubre, aunque su programación inicial estaba para la noche de 21 del mismo mes, pero el partido no se pudo jugar en lunes porque la plantilla del Medellín no logró llegar a tiempo a la ciudad de Tunja por bloqueos que se presentaban en la vía, es por esto que la Dimayor le consultó a la dirigencia del cuadro boyacense si tenían problema en aplazar el partido por un día, a lo que respondieron que no había lío.

Pero en un gesto que ha generado mucho rechazo y críticas para los ‘ajedrezados’, la dirigencia del Chicó envió una carta a la Dimayor en la madrugada del 22 de octubre, horas antes de disputar el partido ante el DIM, pidiendo los puntos del partido de ida de los cuartos de la Copa Colombia, aludiendo que el Medellín no se presentó.

Boyaca Chico vs. Deportivo Independiente Medellin por los cuartos de final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2024. Foto: VizzorImage / Edward Leguizamón.

La repuesta de la Dimayor al Chicó

Por medio de la resolución 089 del 2024, la Dimayor informó que Boyacá Chicó radicó: “DEMANDA Y RECLAMACIÓN DE LOS 3 PUNTOS DEL PARTIDO ENTRE DEPORTIVO BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S.A Y EL INDEPENDIENTE MEDELLÍN POR CUARTOS DE FINAL VUELTA COPA BETPLAY DIMAYOR 2024”.

En donde el Comité Disciplinario de la Dimayor tomó la decisión de negar el pedido del Chicó de ganar el partido los puntos por escritorio: “Abstenerse de emitir pronunciamiento, frente a las pretensiones formuladas por el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A, conforme a las razones expuestas en precedencia” , informó la entidad, suceso que ha generado muchas críticas a las directivas del equipo boyacense, especialmente a su presidente Eduardo Pimentel , porque querer sacar ventaja en un hecho que inicialmente habían aceptado.

