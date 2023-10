Este es el problema que tiene el DT de Once Caldas con Dayro Moreno

La nueva gran polémica que hay en el fútbol colombiano tiene que ver con las duras declaraciones que dio el DT de Once Caldas, Pedro Sarmiento, en contra de su jugador y goleador del equipo. De forma pública, el estratega mostró su molestia con Dayro Moreno tras el juego contra Independiente Medellín. Aunque marcó gol, varios integrantes del club no están muy cómodos con la actitud del delantero.

Por la Fecha 15 de la Liga BetPlay, Once Caldas empató (2-2) en casa contra Independiente Medellín. En ese juego, Dayro Moreno abrió las emociones del duelo tras marcar de penal. Al final, la igualdad en el Palogrande complicó aún más al equipo de Manizales en la tabla del descenso y lo alejó aún más de clasificar a las finales del 2023-II.

Pedro Sarmiento fue directo contra Dayro Moreno, ídolo del Once Caldas

Sin pelos en la lengua, el DT de Once Caldas arremetió contra Dayro Moreno tras el duelo ante DIM y dejó claro que “él es un empleado más del equipo”. De forma pública, Pedro Sarmiento le cantó la tabla al experimentado goleador y fue contundente con sus palabras al decir que él no es quien da las órdenes en el equipo.

“Aquí no manda Dayro, entiendo la posición de él y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas. Dayro Moreno no es solo el Once Caldas, nosotros estamos en una institución”.

¿Cuál es la molestia de Pedro Sarmiento con Dayro Moreno?

En el estadio Palogrande quedó evidencia de todo. Ante Independiente Medellín, Dayro Moreno tuvo varios gestos y actitudes fuertes contra sus compañeros de equipo. Al parecer, el tema con el delantero es su ambición por conseguir el récord de ser el goleador histórico del fútbol colombiano. Eso ya está generando molestia en algunos integrantes del ‘Blanco Blanco’.

Dayro Moreno quiere conseguir a toda costa los goles que necesita para sacar del primer lugar de goleadores históricos del FPC a Sergio Galván Rey. Está a solo 9 anotaciones de alcanzar este hito. Sin embargo, sus regaños y recriminaciones a compañeros del equipo están a la orden del día y por eso fue que Pedro Sarmiento explotó en rueda de prensa.