Deportivo Cali fue uno de los equipos que logró sumar importantes fichajes para la Liga Colombiana 2023-II, a pesar de los problemas económicos que vive la institución, pero el conjunto ‘verdiblanco’ aprovecharía la ventana que hay para fichar futbolistas que se encuentren libre y sin club, para realizar una nueva contratación.

Uno de los inconvenientes que ha presentado el equipo que dirige el entrenador Jaime De la Pava se ha dado en el medio campo, especialmente en la zona de recuperación, es por esto que esa sería la zona elegida para hacer un nuevo fichaje y reforzarla.

El jugador que estaría muy cerca de llegar al Cali es el volante Juan Manuel Valencia, mediocampista que quedó libre, tras terminar su contrato con Deportes Tolima, club que decidió no contar más con él, debido a que su rendimiento no fue el mejor y el recién salido entrenador, Juan Cruz Real, determinó no contar más con él.

Valencia tiene 25 años, salió desde las divisiones menores del Cortuluá, de allí lo fichó el Bologna de Italia, en donde solamente jugó un partido y después fue cedido a otros clubes como Cesena y Reggiana, pero con ninguno jugó y no se pudo afianzar en el fútbol de Europa, por lo que decidió regresar a Colombia.

En el Tolima fue titular en el primer semestre del 2023, allí generó muy buena impresión en la fecha 1 ante América de Cali, pero después su nivel empezó a bajar y finalmente perdió el puesto de titular, nunca recuperó su juego y el cuadro ‘Pijao’ decidió darle salida, por lo que el jugador buscaría relanzar su carrera en con Cali.