“No. Duván está saliendo de una operación, no está para este semestre”, Fuad Char a El Heraldo.

Daría a entender que el objetivo del Junior está en otros jugadores y no estaría considerando una jugada por James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

“No, no. Nosotros no hemos hecho ningún contacto con ellos por interés de nosotros. El equipo que tenemos es este que terminó el primer semestre con estos cuatro refuerzos que estamos buscando, los dos volantes, el marcador derecho y el delantero por izquierda. Esas son las posiciones que consideramos nosotros con el técnico que nos hacen falta para fortalecer este equipo en el aspecto ofensivo y mantener más o menos la cuota ofensiva nuestra”, dijo Fuad Char ante la pregunta de El Heraldo.

Por otra parte, el bajón en el precio de James Rodríguez y su condición como agente libre, le permite la ilusión al Junior, aunque no pasa de ser un rumor. Precisamente, estas dos figuras de la Selección Colombia eran la duda que Fuad Char tenía que resolver con sus propias palabras.

