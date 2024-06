“Esperamos que nos compren los abonos todos esos que participan en los rumores. Quiero ver el estadio lleno. A mí me da una envidia ver el estadio El Campín lleno con Santa Fe, lleno con Millonarios, los partidos en Pereira, lleno en Cali, estadio lleno en Bucaramanga, todas las ciudades. ¡Qué envidia!”, dijo Fuad Char.

Junior de Barranquilla es otro de los equipos del fútbol colombiano a los que no se le pierde la mirada. El tema de fichajes es un ítem que causa interés en la hinchada, teniendo en cuenta que es una de las mejores chequeras de Colombia y para muchos, es un grande. Otros lo colocan en el segundo escalón. Lo último que se supo fue la oficialidad de tres jugadores y la más reciente entrevista de su máximo accionista, Fuad Char.

