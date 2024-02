¿Fue gol o no de Leo Castro? Revelan los audios del VAR de Millonarios vs. América

Millonarios y América jugaron este miércoles el partido más atractivo de la quinta fecha de la Liga Colombiana 2024-I. El conjunto ‘embajador’ se impuso 1-0 sobre el cuadro ‘escarlata’ con un gol de Leonardo Castro a los 57 minutos. La jugada terminó en polémica por un supuesto fuera de lugar por parte del delantero; sin embargo, tras la revisión del VAR, la anotación fue válida.

Este jueves se reveló el audio del VAR del compromiso en la noche de El Campín. Se aclararon algunas dudas de dicha jugada y se conocieron las razones por las que se dio como válido el gol que resolvió el partido a favor de los dirigidos por el entrenador Alberto Gamero.

¿Cómo fue el gol de Leonardo Castro?

Leonardo Castro fue el mejor del primer tiempo y el más destacado del segundo. Sin balón, bajó a recuperar balones, lo pidió y se echó el equipo al hombro. Antes del gol ya había estrellado un balón en el palo tras un tiro de esquina que logró cabecear, pero la suerte no lo acompañó, en la siguiente sí llegó la anotación.

A los 57 minutos llegó un centro al área, Andrés Llinás logró cabecear el balón y lo puso sobre las 5 con 50. Ahí apareció el goleador y puso un cabezazo acomodando el balón en un rincón imposible para Joel Graterol que no tuvo opción ni de lanzarse.

En un video publicado por la Federación Colombiana de Fútbol que dura algo más de 3 minutos y medio, lo primero que explican es la regla del fuera de juego que dice: “no estará en fuera de juego aquel jugador que se encuentre a la misma altura del penúltimo adversario o los dos últimos adversarios”.

Luego se escuchan a los árbitros chequeando la juega. En primer lugar, miran la jugada previa del gol en la que revisan un posible fuera de juego de quien centra el balón. Ahí no se demoran, pues no hay nada que ver. Luego ya miran la jugada del gol, empezando por el cabezazo de Llinás, trazan las líneas en la posición de Leonardo Castro y el último defensa del América de Cali, tras un minuto de discusión confirman que no hubo posición adelantada y aclaran la polémica que surgió con los que sí veían fuera de lugar.