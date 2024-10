Deportivo Cali confirmó la contratación de Alfredo Arias como su nuevo entrenador, técnico que para lo que resta del 2024 ocupará el cargo de asesor, teniendo en cuenta que no podrá dirigir desde el banco de suplentes por haber estado en el actual campeonato con el Deportivo Independiente Medellín, pero para el 2025 asumirá de lleno su puesto como DT.

El cuadro vallecaucano tiene como gran objetivo salvarse del descenso en la presente Liga Colombiana II-2024, propósito que está muy cerca de cumplir a pesar de los malos resultados, debido a que sus rivales directos no paran de perder y han realizado una muy mala campaña, por lo que ese tema va generando tranquilidad en el club.

Los jugadores que no seguirían en el 2025

Con la llegada de Alfredo Arias, el nuevo técnico del Deportivo Cali ya estaría pensando en lo que será el año 2025, es por esto que se empieza a planear lo que será la plantilla que esté acorde con la idea de juego del entrenador uruguayo, razón por la que sería larga la lista de futbolistas que no continuarían en el club.

Según contó el periodista Jaime Alberto Dinas en su cuenta de X, de momento serían seis los futbolistas que no seguirían en el cuadro ‘verdiblanco’, en donde destacan nombre pesados y de mucha experiencia, como el de Jarlan Barrera, jugador que ha mostrado un buen rendimiento en el equipo en últimos partidos.

Además de Jarlan, el capitán Fredy Montero no continuaría, determinación que podría generar controversia, teniendo en cuenta que es un referente. Los otros futbolistas que no seguirían son, Fabián Castillo, Martín Rea, Javier Reina y Gastón Guruciaga, todos estos jugadores terminan contrato con el club en diciembre y no se les renovaría.

El jugador por el que se la jugaría Alfredo Arias

Dinas también contó que la decisión de no contar con el arquero Guruciaga, sería porque la intención del entrenador charrúa es la de jugársela con el golero Alejandro Rodríguez, futbolista que ha tenido muchos momentos buenos, pero que algunos errores le han costado algunas críticas por parte de un sector de la afición.

