Independiente Santa Fe le dijo no al fichaje del español Iago Falque

Independiente Santa Fe es uno de los equipos que más refuerzos ha anunciado en los últimos días, con nombres que prometen mucho y tienen ilusionados a sus hinchas con realizar un buen 2024, cambiando la triste cara que mostró el equipo en el 2023, en donde quedó eliminado de manera prematura y no pudo ingresar al grupo de los ocho en los dos campeonatos, también salió de manera prematura de la Copa Colombia.

Uno de los jugadores que fue acercado al cuadro ‘cardenal’, fue el mediocampista que pasó por América de Cali, Iago Falque, el cual se encuentra sin equipo desde su salida del conjunto vallecaucano, por lo que había mucha expectativa con lo que pudiera pasar con el español, teniendo en cuenta su innegable capacidad técnica.

Sobre el tema habló el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, quien en una entrevista para la emisora Antena 2, aseguró que efectivamente hubo una propuesta para que Iago llegara al equipo, pero el entrenador Pablo Pereirano no aprobó su llegada, asegurando que es un jugador que puede aportar solamente en la parte ofensiva y no a la hora de defender.

“El técnico me dio sus argumentos de por qué no lo tendría en cuenta. Iago es un jugador muy importante en la parte ofensiva, pero necesita un equipo de ida y vuelta y él no cumpliría esa tarea”, indicó Méndez, que sobre lo económico aseguró que “También teníamos que pensar en la parte económica y al revisar la nómina el equipo quedaría con dos y tres jugadores por puesto para la Liga y la Copa”.

¿Cómo fue el paso de Iago Falque por el FPC?

El español prometió mucho en su llegada al América de Cali, pero las lesiones evitaron que pudiera brillar como se esperaba, aunque el español tuvo muy buenas presentaciones en los 12 partidos que terminó jugador con el cuadro vallecaucano, en donde anotó dos goles, por lo que su salida del equipo, por cuestiones de seguridad, dejó tristes a los aficionados del ‘escarlata’ que esperaban disfrutarlo por un tiempo más.

¿Cómo se ha reforzado Santa Fe para el 2024?

El ‘León’ capitalino ha sido uno de los clubes que más refuerzos ha hecho oficial, siendo uno de los más destacados el del portero Andrés Mosquera Marmolejo, quien llega procedente del Deportivo Independiente Medellín, club en el que mostró un gran rendimiento, siendo considerado el mejor arquero del fútbol colombiano y siendo convocado en un par de ocasiones a la Selección Colombia.

Otros nombres que fueron oficializados por Santa Fe, son los de José Eric Correa, Francisco Chaverra, los argentinos Juan Cruz Esquivel y Marcelo Ortiz, Elvis Perlaza, Juan Pablo Zuluaga, Daniel Moreno y Daniel Torres, siendo sin duda este último la contratación que más han celebrado los hinchas, debido a que es un jugador muy querido en el club.

