Junior de Barranquilla presentó hace algunos días a César Farías como su nuevo entrenador, técnico que tendrá la tarea de recomponer el camino del equipo atlanticense, el cual pasa por un pobre presente futbolístico, razón por la que sus hinchas se encuentran muy molestos con los jugadores que tienen un rendimiento muy flojo.

La intención de la dirigencia, con la llegada de Farías, es que el venezolano ponga mano fuerte a los jugadores para que tengan un mejor comportamiento, adentro y fuera de la cancha, es por esto que para acompañar el trabajo de César, desde el Junior le ofrecieron al ex portero, Faryd Mondragón, que sea uno de los asistentes técnicos.

¿Llega Faryd Mondragón al Junior?

En pasados días, Mondragón contó en el canal Win Sports, lugar en el que trabaja actualmente, que desde el Junior le hicieron una oferta para que fuera el asistente de Farías, pero la propuesta económica no lo convencía, por o que él les hizo una contrapropuesta, la cual estaba a la espera de conocer la respuesta por parte de la directiva del ‘Tiburón’.

Pues finalmente, la dirigencia del Junior decidió no aceptar la oferta de Mondragón, por lo que el exjugador de la Selección Colombia, finalmente no será asistente técnico en el cuadro barranquillero y seguirá trabajando en Win Sports, así lo confirmó en el programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2, su amigo y compañero, Carlos Antonio Vélez.

Adriana Zamorano y Faryd Mondragon. Foto: Imago.

Lo que pasó con Faryd Mondragón y Junior

Carlos Antonio relató lo ocurrido con Faryd y por qué finalmente no llegó al Junior: “Faryd tomó contacto con Fuad Char, me parece una decisión lógica. Le dijo que él arreglaría directamente con Junior y no como parte del cuerpo técnico. El profe Farías aceptó eso y Faryd hizo un pedido económico, que me parece que se acomoda, no solo a lo que él gana, sino también al cambio de rol y de ciudad. Puede parecer mucha plata, pero es digamos que lo normal para un profesional como él”.

Y después agregó: “Inicialmente, Fuad le dice el pasado martes que lo considerará. Le avisa que le va a hacer una contraoferta, que le dé tres días. Los tres días terminaron hoy y ya le hizo la contraoferta y ya Faryd tomó una determinación y es que no va a Junior de Barranquilla. Se queda con nosotros y no fue suficiente… es una pena que Junior se pierda a un profesional de esa categoría y me da mucha pena que Faryd, que quería hacerlo, no pueda ir a un equipo grande”, indicó Vélez, confirmando que Mondragón seguirá en Win Sports.

